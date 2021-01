Selon Sky Sport Italia, l’AC Milan aurait entrepris des discussions pour un milieu de terrain du Toulouse FC, Kouadio Koné.

L’AC Milan veut faire son mercato en France. Après Mohamed Simakan, les Rossoneris lorgneraient sur un milieu de terrain du Toulouse FC. Selon Sky Sport Italia, Kouadio Koné (19 ans) ait tapé dans l’oeil des recruteurs Lombards.

Toujours d’après le quotidien, ils auraient formulé une offre entre cinq et six millions d’euros. Cependant, Toulouse en attendrait au moins 10, vue tout le potentiel de garçon. Certes il est jeune et peu expérimenté au plus haut niveau, mais Koné serait déjà considéré apte à intégrer l’équipe première de l’AC Milan s’il signait. Un transfert, puis un prêt dans la Ville Rose serait aussi envisagé.