Dans une interview accordée à l’Équipe, Mohamed Bayo, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Clermont Foot 63, annonce qu’il va quitter le club lors du prochain mercato estival dans le but de passer une nouvelle étape dans sa carrière.

Une page se tourne au Clermont Foot 63. Ce jeudi, l’attaquant Mohamed Bayo, sous contrat juin 2024, a accordé une interview à l’Équipe où il a annoncé son départ du club avec l’objectif de passer une nouvelle étape dans sa jeune carrière : « J’ai un plan de carrière qui est simple : chaque année, j’ai évolué. J’ai besoin d’un nouveau projet pour me tester et savoir mes limites. Je dois savoir quel est mon vrai niveau. J’ai apporté ce que je pouvais au club et celui-ci a besoin de changer de dynamique. C’est le moment de trouver une nouvelle source de motivation et de gravir les échelons. Je suis un bosseur, un acharné. J’ai envie de réussir et de montrer mes qualités aux yeux du monde. L’Angleterre et l’Allemagne m’attirent, je les regarde souvent. Ce n’est pas moi qui décide, on verra bien, mais ce sont des championnats dans lesquels j’aurais envie de jouer à un moment de ma carrière. Savoir en avance permet d’être plus tranquille dans la préparation de la saison à venir. Pour l’instant, je ne me prends pas la tête. Je veux prendre mon temps pour choisir. Je ne vais pas me jeter sur le premier club venu. Je veux un projet où je me sens vraiment bien. J’ai envie de me sentir important et d’apporter un plus au club où je vais aller. Je sais que cela ne va pas être facile, mais je connais mon âme de compétiteur. Je suis déterminé, donc je vais mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Pour l’instant, je n’ai rien de concret mais des discussions sont forcément là. »

Une première saison en Ligue 1 prometteuse

32 matchs, 14 buts, 5 passes décisives, Mohamed Bayo a réalisé une excellente première saison dans l’élite du football français. Il a grandement participé au maintien du Clermont Foot 63 en Ligue 1. Dans les colonnes de l’équipe, l’attaquant, qui a participé à la CAN 2022 avec la Guinée exprime sa satisfaction : « C’est plutôt correct, même si j’ai dû partir à la CAN et que cela n’a pas été facile pour moi au retour. Mais au final, je m’en sors très bien. Je trouve que j’ai un bon bilan. J’ai pratiquement atteint les objectifs que je m’étais fixés en début de saison. On va dire que je suis satisfait. Oui, je pense que beaucoup auraient signé pour être à ma place. Quand on regarde les buteurs qu’il y a devant moi au classement, ils ont tous marqué dans des équipes qui avaient une meilleure dynamique que Clermont. Je suis un joueur ambitieux. J’ai toujours des objectifs très élevés. Pour moi, je n’étais pas loin. C’était une première saison en Ligue 1, certains peuvent dire que j’ai eu de la réussite. À moi de montrer que j’ai les qualités pour perdurer dans ce championnat ou un autre. »

Mohamed Bayo va quitter sa ville, son club de Clermont la tête haute puisqu’il a participé à la montée puis le maintien en Ligue 1 zen étant à chaque fois un acteur important.