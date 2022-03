L’AC Milan évalue les différentes options pour renforcer l’aile droite en vue de la saison prochaine et le nom d’Ismaila Sarr revient sans cesse.

Watford est actuellement en passe d’être relégué en Championship mais Sarr réalise une nouvelle saison positive avec 5 buts et une passe décisive en Premier League, ainsi qu’une médaille de vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en tant que protagoniste avec le Sénégal. Calciomercato.com écrit que Sarr a une valeur marchande de plus de 30 millions d’euros avec un contrat expirant en 2024, et donc il ne sera pas si facile de l’obtenir. Mais une chose qui joue en faveur des prétendants potentiels est qu’il est prêt pour un nouveau club. Sarr représente le type de joueur que Milan aimerait ajouter à son équipe et bien qu’il n’y ait pas encore de négociations, les Rossoneri ont son profil sur leur bureau et ils le compareront avec d’autres cibles pour trouver le meilleur ajustement.