Dans une interview accordée à Stats Perform, Gonzalo Higuain, coéquipier de Lionel Messi, en sélection Argentine, a confié son souhaite d’évoluer avec la Pulga en MLS avant la fin de sa carrière.

Gonzalo Higuain, qui évolue à Inter Miami (MLS) depuis 2020 a confié à Stats Perform son envie de voir jouer Lionel Messi, actuellement au Paris Saint-Germain, dans le championnat américain avant la fin de sa carrière: « C’est un championnat très important et il se développe beaucoup. Des joueurs importants arrivent et je pense qu’à l’avenir, il va continuer de se développer. J’espère que Messi viendra parce que ce serait un plus pour la MLS et pour ce pays. Il pourrait s’amuser et être heureux ici »

Pour l’heure, Lionel Messi est lié avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023 et pourrait même faire une troisième saison avec le club de la capitale puisqu’il dispose d’une année en option dans son contrat.