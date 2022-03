Selon les informations du Daily Mail, l’attaquant sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland a trouvé un accord contractuel avec Manchester City.

Mais où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? L’attaquant Norvégien sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund est annoncé dans le viseur du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore du Paris Saint-Germain. Ce samedi, le Daily Mail annonce un accord avec Manchester City. Selon le média britannique, le joueur de 21 ans, va rejoindre le champion d’Angleterre en titre la saison prochaine.

De plus, Manchester City n’aurait plus qu’à lever la clause libératoire du joueur, estimée à 75 millions d’euros, et s’entendre avec Erling Haaland et son clan sur des derniers détails financiers. Dans cette opération le champion d’Angleterre pourrait lâcher près de 120 millions d’euros sans compter l’éventuel salaire qui s’annonce pharaonique.

Affaire à suivre mais nul doute que l’avenir du Norvégien va animer le prochain mercato estival.