Mino Raiola, agent de Erling Haaland a accordée une interview à la radio NOS où il a évoqué l’avenir du norvégien, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund. Annoncé dans les plus grands clubs européens, l’attaquant pourrait rester une saison de plus en Allemagne.

L’avenir de Erling Haaland va animer le prochain mercato estival. L’attaquant de 21 ans, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, est annoncé dans le viseur des meilleurs clubs d’Europe: du Real Madrid au FC Barcelone en passage par Manchester United ou encore Chelsea mais aussi la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain.

Dans une interview accordée à la radio NOS, son agent Mino Raiola a expliqué qu’il allait chercher la meilleure option pour son joueur et qu’une année de plus avec le club de la Ruhr n’est pas à exclure: « Haaland peut attendre tout le monde. Nous allons chercher la meilleure option, et je n’exclus pas non plus une année supplémentaire à Dortmund, c’est encore théoriquement possible. »

Depuis le début de saison, Erling Haaland ne cesse d’impressionner. Il a marqué 19 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues. Le Norvégien a également délivré 5 passes décisives.