Loin d’être irrésistible depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson traîne son spleen. Le milieu de terrain pourrait signer son grand retour en Ligue1 1, du côté du FC Nantes, et rappeler de vieux souvenirs à l’OM.

Recruté lors des derniers jours du mercato hivernal en 2021 pour 15,8 millions d’euros en provenance de l’OM, Morgan Sanson est rapidement passé du rêve au cauchemar alors que son passage en Angleterre, et plus précisément à Aston Villa, tourne au fiasco. Cette saison, le Français n’a disputé que 367 petites minutes réparties en 11 rencontres toutes compétitions confondues. En un peu plus d’un an, l’ancien marseillais ne s’est montré qu’à 19 reprises dont seulement 6 sorties en tant que titulaire. Un bilan médiocre qui le pousse inévitablement vers la sortie.

Selon les informations révélées par Foot Mercato, Morgan Sanson aurait informé sa direction sur ses intentions de quitter l’Angleterre dans les plus brefs délais. Une occasion que souhaiterait saisir le FC Nantes. Antoine Kombouaré aurait fait de lui sa priorité absolue. Le Français est estimé à 14 millions d’euros par Transfermarkt et pourrait bien retrouver l’OM en Ligue 1 la saison prochaine.