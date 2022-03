Selon les informations de AS, Erling Haaland, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, souhaite rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival. L’attaquant Norvégien refuserait les autres propositions des cadors européens.

Mais où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? L’attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, devrait quitter le club à l’issue de la saison. Dans le viseur des plus grands clubs européens, le norvégien souhaite rejoindre le Real Madrid, selon les informations de AS. Problème, les dirigeants madrilène souhaitent finaliser la signature de Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, et attendre le mercato d’été 2023 pour enrôler le buteur norvégien. Affaire à suivre donc mais l’avenir du « Cyborg » va agiter le prochain marché des transferts. Depuis le début de la saison, l’attaquant de 21 ans a marqué 23 buts et délivrer 6 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues.