Pour Rothen, Mbappé va devoir prendre une décision concernant son avenir avant de retrouver le Real Madrid en Ligue des champions.

En février prochain, le Paris Saint-Germain retrouvera le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Un choc surtout particulier pour Kylian Mbappé, dont le transfert chez les Merengues semble déjà acté pour 2022. Une situation qui pose problème à l’ancien Parisien Jérôme Rothen, qui aimerait que l’attaquant français tranche entre les deux clubs avant la double confrontation.

« Kylian, il faut que tu clarifies ta situation, parce que ça va te pourrir la vie. Depuis le tirage, on a vu les choses monter, on est à plus de deux mois de ce match aller, et déjà, il n’y a que des thèmes autour de Kylian. Tout va être analysé, il va être épié. La semaine avant, il faut imaginer les débats : ‘est-ce qu’il va être dispo ? A fond ?’. Il faut aussi imaginer, si Kylian a un pépin physique et ne peut pas jouer, toutes les critiques vont fuser… D’un côté comme de l’autre, il a tout à perdre. (…) La meilleure façon pour lui, pour atténuer tout ça, c’est d’être plus clair avec tout le monde », a jugé Rothen au micro de RMC.