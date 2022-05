Selon les informations de Sky Sports, Le Borussia Dortmund a trouvé un accord avec le RB Salzbourg pour le transfert de l’attaquant allemand Karim Adeyemi. L’international allemand devrait signer un contrat de cinq ans contre un chèque de 30 millions d’euros.

Le Borussia Dortmund prépare déjà l’après Erling Haaland. En effet, le buteur norvégien, sous contrat jusqu’en juin 2024 va quitter le club de la Ruhr lors du prochain mercato estival. Ses dirigeants ont déjà trouvé son successeur. Selon les informations de Sky Sports, il s’agit de Karim Adeyemi. L’international allemand de 20 ans, sous contrat sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le RB Salzbourg va rejoindre le Borussia Dortmund contre un chèque de 30 millions d’euros. Un accord a été trouvé entre toutes les parties et il ne manque plus que la signature du joueur, qui a marqué à 21 reprises cette saison en 41 matchs disputés. Karim Adeyemi devrait s’engager pour cinq saisons, avec un bail à hauteur de 6,5 millions d’euros par an.