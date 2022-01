Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble compromis sous la tunique parisienne, le PSG s’active sur ce mercato hivernal afin de trouver son remplaçant, mais étudie également d’autres pistes afin de combler certains postes.

On fait le bilan sur le mercato parisien…

Dembélé au PSG, ca se complique…

Tout comme Mbappé, Ousmane Dembélé se verra libre de tout contrat l’été prochain, et le jeune international français prépare actuellement son avenir. Plusieurs options sont évoquées. Celle d’une prolongation au FC Barcelone, dans le cadre de laquelle le joueur de 24 ans exigerait des conditions financières importantes : un salaire annuel de 40M€, une prime de 40M€ à la signature et la promesse d’un projet sportif autour du joueur. Le PSG se positionnait comme un sérieux prétendant mais se serait finalement rétracté du dossier Dembélé, qui se dirigerait davantage vers la Premier League.

Paqueta prêt à quitter Lyon pour Paris ?

Le dossier Lucas Paqueta, milieu brésilien de l’Olympique Lyonnais, agite également la toile ces derniers jours. En effet, Leonardo est très attentif à l’évolution du joueur de 24 ans qui flambe cette saison en Ligue 1, qu’il souhaitait déjà recruter en 2020. Celui-ci avait alors finalement choisi l’OL. C’est donc en 2022 que Leonardo reviendrait à la charge sur Paqueta, au point d’en faire une de ses priorités. Cependant, peu de choses indiquent encore un intérêt du brésilien pour le club de la capitale, lui qui avait déclaré avant le choc du week-end dernier OL/PSG : « Oui, j’ai envie d’écrire l’histoire avec Lyon, je vais tout faire pour gagner des titres, pour graver mon nom dans l’histoire de ce club. J’espère pouvoir réussir au moins 10 % de ce qu’il (Juninho) a fait ».

Sterling et Neymar, une entente possible ?

L’international Raheem Sterling fait également partie de la liste des joueurs libres cet été, et serait également une piste parisienne pour remplacer Kylian Mbappé . Selon ESPN, les dirigeants parisiens s’intéresseraient sérieusement au dossier du citizen de 27 ans. Reste à savoir si du côté Mancunien l’option d’un départ est envisageable, et si Neymar serait prêt à accepter une concurrence au même poste… Selon El Nacional, Neymar pourrait se voir forcé de quitter le PSG en cas de recrutement de Sterling. Info a prendre avec des pincettes.

Pogba pourrait se rassurer au PSG

Le dossier Pogba au PSG relancé ? Le club parisien cherche essentiellement à alléger son effectif cet hiver, mais pourrait aussi réaliser un gros coup avant cet été. Effectivement, l’histoire de Paul Pogba, 28 ans, à Manchester United semble venir à son dénouement au vu de sa situation actuelle au club, lui qui arrive également en fin de contrat cet été. Le PSG pourrait donc en profiter dès cet hiver, selon le journaliste espagnol Eduardo Inda. Le club Mancunien ne serait pas contre une vente dès cet hiver au lieu de le laisser partir libre l’été prochain. A suivre…

Ndombélé au PSG, bonne idée ?

Le PSG s’intéresse également au dossier Tanguy Ndombélé, recruté 65 millions à Tottenham et décidé à quitter le club londonien cet hiver. Le joueur français de 25 ans ne s’est jamais réellement imposé chez les Spurs. De nombreux concurrents sont aussi dans la course (Lyon, Barcelone, l’AC Milan, l’AS Roma, Newcastle). Tottenham ne souhaite pas le brader et récupérer une bonne partie des 65 millions d’euros, reste à voir qui sera le volontaire.

Le choix du coeur ou du salaire pour Rudiger ?

Antonio Rudiger a reçu une première offre du PSG ! Le défenseur central allemand verra son contrat expirer chez les Blues de Chelsea cet été, et le club londonien semble s’être résolu à un départ inévitable. Le club parisien s’est donc jeté sur l’opportunité et aurait proposé un contrat annuel de 7 millions d’euros, soit 1 million supplémentaire de son salaire à Chelsea. Aucune réponse de Rudiger n’a encore fuité. Ce dernier serait plus intéressé par le Real Madrid, qui aurait également proposé une offre au défenseur allemand. Une proposition toutefois inférieure à celle du PSG. Reste à savoir quel aspect prendra le dessus entre le sportif et le financier pour l’allemand de 28 ans.

Ronaldo et Messi au PSG, un rêve fou mais réalisable ?

La situation entre la direction mancunienne et le quintuple ballon d’or portugais semble s’être détériorée. Effectivement, Cristiano aurait des envies de départ, notamment depuis l’arrivée de Ralf Rangnick en tant qu’entraineur chez les Red devils. Une situation qui n’a pas échappé à Nasser El-Khelaifi, qui a fait germer le rêve fou d’associer Ronaldo et Messi au PSG. Selon plusieurs sources, il serait actuellement en train d’étudier ce projet. De son côté, Leonardo ne semble pas partager le même rêve et ne verrait pas de réel intérêt à recruter un attaquant de bientôt 37 ans afin de remplacer Kyllian Mbappé. Quant à lui, CR7 aurait prévu de prendre sa décision sur son avenir après la venue du nouveau directeur sportif, Richard Arnold, espérée le 1er février. Affaire à suivre…