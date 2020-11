Carles Tusquets, le président intérimaire du FC Barcelone, a réalisé quelques annonces en conférence de presse.

Le FC Barcelone veut organiser les élections pour la présidence du club « vers les prochaines fêtes de fin d’année », a dévoilé Carles Tusquets, président de la commission de gestion transitoire du club catalan. « Nous les convoquerons vers les prochaines fêtes de fin d’année, c’est notre idée », a lâché Tusquets en conférence de presse. Avant de préciser qu' »il sera nécessaire de pouvoir voter avec toutes les garanties sanitaires ».

« A mon avis, c’est seulement si un joueur vient gratuitement ou si on vend pendant le mercato qu’on pourra recruter », a indiqué Tusquets sur le mercato. Avant d’ajouter : « Le club est solide et a un bel avenir. Sur la table, il y a des accords possibles qui pourraient nous rapporter beaucoup de revenus. Il y a de l’espoir à moyen terme et, avec l’engagement de tous, nous le rendrons possible. »