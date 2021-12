Selon les informations de TMW, Simon Inzaghi voudrait conserver Arturo Vidal et Alexis Sanchez. C’est un coup dur pour l’OM qui s’était placé sur les deux chiliens pour son mercato hivernal.

C’était les deux grosses rumeurs du mercato hivernal olympien : Alexis Sanchez et Arturo Vidal. Les deux chiliens sont en manque de temps de jeu du côté de l’Inter Milan cette saison et l’OM de Sampaoli souhaitait les relancer. Un souhait que ne partage pas l’entraineur des Nerazurri, Simone Inzaghi, qui veut conserver son milieu de terrain et de son attaquant cet hiver, selon les informations de TMW. Il veut pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif pour jouer le titre en Série A.