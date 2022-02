Philippe Coutinho, recruté pour 135 millions d’euros en janvier 2018 en provenance de Liverpool pour palier le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, aura énormément déçu. Pourtant, celui qui est prêté par le club catalan à Aston Villa, ne regrette rien.

Phillippe Coutinho restera comme l’une des pires recrues du FC Barcelone. Recruté pour 135 millions d’euros en janvier 2018 en provenance de Liverpool pour palier le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, le brésilien aura joué seulement 106 matchs pour 25 buts marqués. Prêté cet hiver à Aston Villa où il semble retrouver des couleurs, Philippe Coutinho n’éprouve pourtant aucun regret: « Il y a des moments où vous devez prendre des décisions, et l’un de mes plus grands rêves était de jouer pour Barcelone. A ce moment-là, j’avais une décision à prendre et je ne la regrette pas. Aston Villa ? Je suis très heureux. C’était un de mes souhaits, revenir jouer ici en Angleterre et jouer en Premier League une fois de plus. J’ai cette opportunité et je suis très heureux » , a assuré l’ex-joueur de l’Inter Milan pour ESPN.