Andreas Christensen première recrue estivale du FC Barcelone ? Le danois, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Chelsea, devrait quitter Londres pour Barcelone. Selon les informations de Sport, le défenseur passerait actuellement sa visite médicale. Si la visite médicale est concluante, Andreas Christensen va s’engager pour cinq saisons avec un salaire d’environ six millions d’euros par an. Depuis le début de la saison, Christensen a joué 26 matchs avec Chelsea, inscrit deux buts et délivré une passe décisive.