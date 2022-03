Avec le départ de Niklas Süle, et la possibilité d’encaisser Lúcas Hernández ou Dayot Upamecano, le défenseur allemand Thilo Kehrer, du Paris Saint-Germain, présenterait une alternative idéale pour le club bavarois.

Selon Fichajes, le Bayern Munich écume le marché des transferts depuis un certain temps déjà à la recherche d’alternatives possibles pour renforcer la défense du club bavarois sous la houlette de Julian Nagelsmann, et a trouvé au PSG un joueur qui serait l’une des recrues les plus cohérentes pour l’actuel leader de la Bundesliga. Et il semble que les Bavarois aient avancé dans les négociations pour s’attacher les services du défenseur central allemand Thilo Kehrer, qui, comme nous l’avons dit, arriverait à l’Allianz Arena pour couvrir l’absence de Süle.

Une décision judicieuse de la part du club bavarois étant donné que son prix d’achat plutôt faible, et qu’il a un style de jeu que Nagelsmann aime beaucoup, ce qui joue en sa faveur pour quitter le PSG où il n’a jamais eu les opportunités nécessaires pour montrer son plein potentiel. À 25 ans, Thilo Kehrer en est à sa quatrième saison au PSG, qu’il a rejoint en 2018 en provenance de Schalke 04 pour 40 millions d’euros alors qu’il était l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Europe. Souffrant par la suite d’un manque de minutes qui a affecté son développement, le Bayern Munich chercherait à changer radicalement cela cet été avec l’arrivée du joueur allemand, pour lequel d’autres équipes européennes de premier plan comme l’Inter Milan et la Juventus ont également manifesté leur intérêt.