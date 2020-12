Expatrié depuis deux ans en Russie sous les couleurs du FC Krasnodar, l’ancien joueur de Saint-Etienne, Rémy Cabella, a fait le point sur son avenir. Et le milieu de 30 ans n’exclut pas un retour en Ligue 1.

Dans le mal depuis plusieurs matches, l’ASSE continue de sombrer en Ligue 1. Les Verts ont besoin de sang neuf et un retour de l’ancien stéphanois, Rémy Cabella, ne serait pas de trop. Le milieu de terrain, qui a quitté la Ligue 1 il y a maintenant deux ans, a fait le choix de tenter l’aventure en Russie en évoluant sous les couleurs du FC Krasnodar. Sous contrat avec le club jusqu’en 2022, le Français s’est confié sur son avenir lors d’un entretien à France Football et il ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1. Mais pour l’ancien joueur de Saint Etienne, un retour parmi les Verts ou à Montpellier n’est pas une priorité. « Beaucoup de personnes aimeraient que je retourne à Sainté, à Montpellier. J’ai mes petits coups de cœur en moi. Le foot va tellement vite… On ne peut pas savoir »

Mais avant d’envisager un retour dans l’Hexagone, Cabella veut encore faire de belles choses en Russie. « Ils ont tout fait pour que je vienne, je suis le plus gros transfert du club, ils me font confiance, ils m’ont aidé pendant ma blessure. À moi de continuer, de faire ce que j’ai à faire et quand je sentirai le moment de partir, je le ferai. Et pourquoi pas en France » a-t-il conclu.