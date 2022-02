Cet été, Andy Delort a pris la décision de quitter Montpellier pour rejoindre l’ambitieux projet de l’OGC Nice. Invité de l’émission de Rothen s’enflamme sur RMC, l’attaquant révèle avoir eu des discussions avec l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.

L’été dernier, Andy Delort était convoité. Le champion d’Afrique 2019, qui a quitté Montpellier pour l’OGC Nice, a confié sur les ondes de RMC que l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille était prêt à faire des folies pour lui. Mais l’international Algérien, ne regrette pas son choix puisqu’il estime le projet niçois est plus intéressant: « Je suis très content d’être arrivé dans ce club, à ce moment-là. Avec l’effectif qu’on a et la saison qu’on est en train de faire, je suis très content. Je me sens très heureux. Je sens que le club a envie d’évoluer, de grandir. Tout se passe bien. »

Depuis le début de la saison, Andy Delort a marqué 6 buts en 19 matchs de L1 et l’OGC Nice réalise une bonne saison avec une troisième place en Ligue 1 et une qualification en demi-finale de la Coupe de France où les niçois seront opposés aux amateurs de Versailles.