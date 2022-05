Aurélien tchouaméni, milieu de terrain de l’AS Monaco 2024, était en conférence de presse à la veille du match contre Lille, vendredi à 21h, en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. L’international français, qui est annoncé dans les plus grands clubs européens, n’exclut pas l’idée de rester à Monaco afin de disputer la Ligue des Champions.

Où jouera Aurélien Tchouaméni la saison prochaine ? Le milieu de terrain, qui réalise une excellente saison, est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Monaco. Depuis plusieurs mois, il est annoncé dans le viseurs des plus grands clubs européens comme le Real Madrid, Liverpool ou encore le Paris Saint-Germain. Ce mercredi, il était en conférence de presse avant le déplacement à Lille, vendredi soir, en ouverture de la 36 e journée de Ligue 1 où il n’a pas exclut l’idée de rester en france afin de disputer la prochaine Ligue des Champions avec le club de la capitale.

« Je suis en contrat jusqu’en 2024. Avec une option jusqu’en 2025. On verra ce que l’avenir me réservera. Les mercatos c’est toujours des périodes où il peut se passer plein de choses. Il y a mon cas personnel, et le cas de plein d’autres joueurs. Certains sont en fin de contrat, d’autres ont peut-être des envies d’ailleurs. Pour l’instant on se concentre vraiment sur le match de Lille. Ce qui arrivera après n’est pas le plus important. Quand certains partiront en vacances, on verra qui sera là à la reprise. Si j’aimerais rester à Monaco en cas de qualification pour la Ligue des champions? Oui pourquoi pas. Cette élimination l’année dernière m’est restée en travers de la gorge. Jouer la C1 avec Monaco c’est pas quelque chose qui me deplairait », a confié l’international français face à la presse.

Depuis le début de la saison, Aurélien Tchouaméni a joué 46 matchs toutes compétitions confondues pour trois buts et deux passes décisives.