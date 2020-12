Après la rencontre entre l’AS Saint-Etienne et le LOSC, Pierre Ménès est revenu sur le match des Dogues. Le consultant, s’est exprimé sur le scandale autour du penalty.

Lille avait la possibilité de recoller sur le PSG au classement en cas de bon résultat à Saint-Étienne. Résultat ? Nul 1-1, et les hommes de Galtier prennent un peu de retard, 2 points plus précisément sur le premier après 12 journées de Ligue 1. Les Dogues sont tombés sur un très bon Saint-Étienne et l’arbitre n’y est pour rien a expliqué Pierre Ménès.

« Enfin, en soirée, Lille avait l’occasion de rejoindre le PSG en tête du classement. Occasion manquée. La faute en grande partie au très bon match de Saint-Etienne. La prestation des Verts a ressemblé à celle réalisée à Lyon, avec une équipe bien en place et agressive pendant une heure, avant un coup de pompe physique qui a coûté l’égalisation d’Ikoné. Le LOSC n’avait pas son imagination habituelle, même s’il a mieux fini que les Verts. Après, on pourra ergoter sur le penalty obtenu par Khazri. Bradaric touche le Stéphanois mais il a perdu l’équilibre, il est dos au jeu et on peut estimer que Khazri vient s’empaler sur lui. Cela étant, il n’y a pas de scandale non plus… C’est la fin d’une série de sept défaites consécutives pour les hommes de Puel. »