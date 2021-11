Auteur d’un très bon match contre Nice, Gerson peut compter un membre de plus dans son fanclub : Pierre Ménès.

Très critiqué depuis son début de saison, le Brésilien Gerson a marqué de bons points mercredi soir dans le match à rejouer face à Nice (1-1). Sur son blog, l’ancien consultant du Canal Football Club Pierre Ménès avoue avoir été totalement emballé par le match de la recrue la plus cher de l’OM cet été. Il a également salué la grosse prestation défensive de William Saliba.

« À l’arrivée, cela donne un match nul qui n’arrange ni n’embête personne et permet aux deux équipes de conforter leur place en haut de tableau. Nice est désormais 3e, talonné par l’OM, 4e. Il y a quand même eu des satisfactions individuelles dans ce match. Saliba qui prend match après match une dimension impressionnante et Gerson, qui n’est pourtant pas dans une période faste loin s’en faut mais qui a livré une copie très intéressante. Ponctuellement, faire match nul contre Paris puis contre Nice sont des résultats satisfaisants pour l’OM. Mais cela fait quand même un moment, maintenant, que les Marseillais n’ont plus gagné… »