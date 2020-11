Enlacé dans une spirale négative depuis plusieurs matches, l’ASSE a subi un nouvel échec important ce week-end face à Brest (4-1) à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Pierre Ménès en a profité pour mettre un joli tacle à Claude Puel.

Il n’est pas bon d’être supporter stéphanois par les temps qui courent. Sur une série de sept défaites consécutives, les Verts n’y arrivent plus. Balayés sur la pelouse de Brest ce week-end sur un score fleuve (4-1), les coéquipiers de Wahbi Khazri bégayent leur football en ce moment. Après cette nouvelle défaite, Pierre Ménès a critiqué vivement le coach de l’ASSE, Claude Puel. « On va bien sûr insister sur la défense après ces quatre buts encaissés mais la vérité, c’est que les Verts sont lamentables à peu près partout. La méthode Puel touche ses limites avec cette 7e défaite consécutive. C’est bien joli d’avoir tenté le « pari jeunes », mais ce sera encore mieux si le club arrive à se maintenir en Ligue 1. Quand on se souvient de la première décision forte de Puel – envoyer Ruffier à la cave – et qu’on voit aujourd’hui le niveau de Moulin, qui n’a jamais été titulaire à 35 ans et qui en plus se retrouve propulsé capitaine, on se dit que quelque chose ne va pas » a pesté le consultant de Canal Plus sur son blog.