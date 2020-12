Journaliste pour Canal+, Pierre Ménès donne suit avec un oeil avisé la saison du Paris Saint-Germain. Ce dernier pense que le milieu de Thomas Tuchel reste un peu friable et ne dirait pas non à une recrue à ce poste, mais pas un Paul Pogba.

Annoncé sur le départ de Manchester United par son agent, Paul Pogba est donc sur le marché et son profil pourrait parfaitement coller au Paris Saint-Germain. Malgré tout, il ne pense pas que le champion du monde peut être une bonne recrue à cause de son physique.

« Pogba au PSG, une bonne idée ? Non, parce que Pogba est trop fragile. Et qu’en terme de fragilité, entre Verratti et Neymar, le PSG a déjà son lot. Ce n’est pas une question de niveau chez Paul, qui est excellent. Mais on a l’impression qu’il passe son temps à revenir. Il y a toujours un déficit de rythme, on l’a vu sur les trois matchs des Bleus. Le premier, en amical, c’était un désastre. Au Portugal, c’était super. C’est un investissement trop couteux pour le PSG, enfin, avec trop de risques. » Explique-t-il sur la chaîne Canal+.