Toujours en plein mercato estival, le Paris Saint-Germain cherche de nouveaux renforts. Au niveau offensif, la rumeur Memphis Depay refait surface.

Pour Pierre Ménès, le club parisien ne doit pas investir sur l’international néerlnadais, ce serait une erreur.

“Le problème de Memphis Depay s’il signe au PSG, c’est tout simplement qu’il ne joue pas. Et je pense que prendre un joueur comme Depay pour le mettre sur le banc, c’est mettre le pied dans un nid d’emmerdes sans fin. Il ne faut pas oublier non plus qu’il revient d’une grave blessure et qu’il est dans une forme physique médiocre, même s’il a mis trois buts contre Dijon. On est loin du grand Depay. Moi, si je suis à sa place, je reste à Lyon”, a expliqué le journaliste pour la chaîne YouTube OL Fan TV.