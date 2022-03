Interrogé au sujet de Memphis Depay, Antonio Cassano n’a fait aucun cadeau à l’ancien Lyonnais.

Bien connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche, Antonio Cassano a donné son avis sur la situation actuelle des attaquants du FC Barcelone au micro de DAZN. « Memphis Depay, à mon avis, n’est pas un joueur pour Barcelone car il se prend pour Messi et Cristiano Ronaldo, mais en réalité il a du mal à jouer au même niveau. Pierre-Emerick Aubameyang est un très bon buteur, mais pour le style de jeu du Barça, il faut un autre type d’attaquant : un Suarez, un Benzema, un Higuain ou un Agüero. Je pense que l’année prochaine, ils iront sur le marché des transferts pour trouver un autre attaquant. »

L’ancien buteur italien a profité de son passage pour venter les mérites d’un autre attaquant du championnat espagnol : Karim Benzema. « Je place Benzema au niveau de Ronaldo ‘Fenomeno’, Van Basten, Ibrahimovic et Lewandowski : ce sont les cinq numéros 9 les plus techniques de l’histoire du football. En termes de buts et de passes décisives, il n’est peut-être pas le meilleur de tous les temps, mais n’oublions pas qu’il devait auparavant vivre dans l’ombre de Cristiano Ronaldo. Un peu comme Scottie Pippen et Michael Jordan dans la NBA. »