Memphis Depay est plus heureux que jamais et il le fait savoir. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais de 27 ans a ouvert son coeur à son club en conférence de presse.

« Je suis très heureux d’avoir atterri à Barcelone, une jolie ville où j’espère montrer mon talent. C’est l’un de mes endroits préférés et je suis ici pour gagner des matchs et jouer le mieux possible pour l’équipe. Je me sens le bienvenu depuis le jour de mon arrivée. Le club m’a fait confiance. L’équipe a été agréable et nous nous respectons tous. C’est une des forces de cette équipe. Et l’accueil des fans lorsque j’ai joué mon premier match au Camp Nou était incroyable, un rêve devenu réalité. Mais ce n’était qu’un début car je veux accomplir beaucoup de choses au Barça. C’est un honneur de jouer pour le FC Barcelone« , a déclaré Depay en conférence de presse.

En 3 matchs en Liga cette saison, Memphis Depay a inscrit 2 buts.