Memphis Depay aurait donné son accord aux dirigeants catalans, qui se seraient entendus avec l’Olympique Lyonnais. Montant prévisionnel du transfert : 25 millions d’euros.

Pourquoi le FC Barcelone a-t-il choisi Memphis Depay ? Parce que le nouel entraîneur Ronald Koeman, néerlandais comme lui, le connaît bien. Parce que toutes les autres pistes prioritaires sont tombées à l’eau (Lautaro Martinez en tête). Parce que Depay est peu cher : 25 millions d’euros environ.

Une plus-value pour l’OL

L’OL va le laisser partir. A ce prix-là, le club rhôdanien réalise une plus value, puisqu’il avait acheté Depay pour 16 millions d’euros auprès de Manchester United il y a trois ans. En outre, Depay entre dans sa dernière année de contrat à l’OL et refuse de prolonger. Il pourrait donc partir libre en juin prochain s’il n’était pas vendu dès maintenant.

Messi-compatible ?

Une question demeure : le Néerlandais est-il Messi-compatible ? Cela reste à prouver. Bon courage à Koeman, qui compte aussi relancer Griezmann et Coutinho cette saison.