Grand fan du Real Madrid, mais surtout de football, Rafael Nadal est « triste » de voir Lionel Messi quitter le Barça.

Interviewé au micro d’ESPN avant d’entamer le Masters 1000 de Toronto (Canada) cette semaine, Rafael Nadal est revenu sur le cas Lionel Messi. Fan assumé du Real Madrid, il reste tout de même choqué par l’annonce du départ de l’Argentin du FC Barcelone.

« En tant que fan de football, perdre une star comme Leo et ne pas le voir chaque semaine en Liga est une triste nouvelle pour ceux d’entre nous qui aiment ce sport et qui sont espagnols. Le départ de Messi est quelque chose qui pourrait arriver. Il est évident que le monde du football, comme d’autres secteurs, souffre. Et les clubs ne font pas exception. Surtout les clubs qui, je le comprends, ne dépendent pas d’un état, qui n’ont pas de capital derrière eux. Ils souffrent beaucoup. »