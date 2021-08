Le jeune guinéo-espagnol Ilaix Moriba, de son nom de baptême Moriba Kourouma, 18 ans, refuse l’offre pourtant alléchante de prolongation que lui a faite le FC Barcelone.

Le club ne bougera pas d’un iota de l’offre qu’il a faite au joueur. Le club lui a proposé une augmentation de salaire et une place de titulaire dans l’équipe première, mais le joueur ne l’accepte toujours pas. Ilaix Moriba n’a en effet toujours pas répondu positivement à l’offre de renouvellement du Barça. Le joueur veut une augmentation de salaire que le club n’est pas prêt à accepter. Il gagne actuellement deux millions d’euros par an et demande trois millions d’euros par an.

La saison dernière, il a joué sept matches sous la direction de Ronald Koeman, qui était plus que satisfait des performances du milieu de terrain. C’est pourquoi le Barça lui propose d’être un joueur de l’équipe première et, en plus, une augmentation de salaire. Pour Ilaix, tout cela n’est pas suffisant, car il a des offres de clubs importants. Il estime qu’au-delà de jouer régulièrement au Camp Nou, il mérite bien plus.

Le club, pour sa part, a tenu bon et ne bougera pas de l’offre qu’il a faite, considérant qu’il s’agit d’une grande amélioration, surtout sur le plan sportif, par rapport à la saison dernière, lorsqu’Ilaix faisait partie de l’équipe B du Barça de García Pimienta. Tant que la situation reste en l’état, le joueur continuera dans l’équipe réserve blaugrana avec Sergi Barjuan. Cependant, il n’a pas encore été appelé pour les matches amicaux de pré-saison. S’il accepte finalement l’offre, il rejoindra l’équipe première. Le Barça a pris une décision définitive.