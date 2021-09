L’entraîneur de Clermont, Pascal Gastien, a du mal à digérer la défaite 4-0 au Parc des Princes.

« Les espaces, il faut se les créer. On a quand même eu des difficultés à approcher le but, même si on s’est créé des occasions. On a été trop naïfs pour espérer quelque chose. Il y avait une bonne équipe en face, mais sincèrement je crois qu’on est capables de faire mieux. Je ne suis notamment pas satisfait de notre première période. On a été trop dispersés. Mais il n’y a pas mort d’hommes. On va essayer d’avancer. J’espère qu’on va tirer les enseignements de ce qu’on a fait », a analysé l’entraîneur du club auvergnat.