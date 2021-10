Pour l’Anglais Gary Lineker, Lionel Messi serait toujours le meilleur joueur du monde, même en rejoignant la Premier League.

Grand fan de Lionel Messi, Gary Lineker a tenu à prendre la défense de la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain dans l’émission anglaise Match of the Day. L’ancien attaquant du FC Barcelone s’est opposé aux critiques visant l’Argentin. Il assure également que La Pulga serait de loin le meilleur joueur de Premier League, malgré le style de jeu plus physique outre-Manche.

« Lionel Messi est de loin le meilleur. C’est une opinion stupide de croire qu’en Angleterre, Leo ne pourrait pas réussir parce que c’est un championnat plus physique. C’est tellement stupide que je rejette totalement cette idée avec un argument : Messi a marqué 27 buts en 35 matchs contre des équipes de Premier League en Ligue des Champions. C’est tout simplement un record. »