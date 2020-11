Le Paris Saint-Germain, décimé par des tonnes d’absences (Neymar, Mbappé, Verratti, Draxler, Bernat, Icardi, Kimpembe, Sarabia), affrontera le Stade Rennais ce samedi soir dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Mais même si le PSG aura un effectif réduit, Rennes ne part pas favori selon Damien Degorre.

“En deuxième mi-temps face à Leipzig, il y a eu une ou deux séquences pas trop mal mais c’était plus de la réaction qu’autre chose. Mais sur la première mi-temps, j’ai vu une équipe jouer de façon collective, de façon plaisante à défaut d’être toujours efficace« , a déclaré Degorre pour l’Equipe du Soir comme le rapporte Canal Supporters.

Pour lui, le Paris Saint-Germain pourrait retrouver l’efficacité qu’il n’a pas eu face à Leipzig contre Rennes. « Ce n’est pas non plus une équipe de pimpons que Tuchel va aligner. Kean est international, Di Maria est international, Gueye, Marquinhos internationaux, il y a trois quarts d’internationaux dans cette équipe. Rennes a peut-être plus de chance d’obtenir un résultat avec toutes les circonstances mais cela ne fait pas de Rennes un favori.”