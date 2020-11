Liverpool a écrasé Leicester (3-0), dans le choc de haut de tableau de la 9e journée de la Premier League, dimanche.

Un csc d’Evans (25e) et des buts de Jota (41e) et Firmino (86e) ont assuré la victoire des Reds. Bien que décimé par les blessures, le FC Liverpool revient à trois points du leader Tottenham, avec un match en moins. Leicester reste sur le podium mais ne possède plus qu’un point d’avance sur son adversaire du soir.

