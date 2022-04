C’est officiel. Trois ans après leur mariage, Mélanie Da Cruz et le footballeur Anthony Martial ont mis fin à leur relation.

La jeune femme de 30 ans, ancienne candidate de téléréalité, a annoncé la mauvaise nouvelle sur ses réseaux sociaux

«Parfois pour gagner une course il faut arrêter de courir… Je n’ai pas pour habitude de prendre la parole concernant ma vie privée mais pour le bonheur et l’avenir de chacun je me dois de le faire aujourd’hui. Il n’existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respects et avec pudeur de ma part», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Pour rappel, Mélanie Da Cruz et Anthony Martial sont parents d’un petit garçon, né en 2018. L’influenceuse a d’ailleurs souligné dans son message que leur priorité resterait « le bien-être de Swan ».