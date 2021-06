Changement de vision chez Victoria’s Secret, les mannequins symboles de la magnificence féminine sont mises au placard pour laisser place à des femmes d’influence. Le 16 juin, la marque de lingerie a présenté le lancement du VS Collective constitué de femmes accomplies et engagées. L’actrice Priyanka Chopra, la footballeuse et défenseuse de l’égalité des sexes, Megan Rapinoe, ainsi que Adut Akech et Paloma Elsesser ont été sollicitées et sont désormais des égéries de la célèbre marque. Une nouvelle ère débute pour Victoria’s Secret.

Communiqué officiel de Victoria’s Secret : « Nous sommes fiers d’annoncer une nouvelle plateforme de partenariat passionnante, #TheVSCollective, conçue pour façonner l’avenir de Victoria’s Secret. Ces partenaires extraordinaires, avec leurs antécédents, leurs intérêts et leurs passions uniques, collaboreront avec nous pour créer des collections de produits révolutionnaires, des contenus captivants et inspirants, de nouveaux programmes d’associés internes et rallieront le soutien de causes vitales pour les femmes.«