Mediapro a trouvé un accord avec la LFP ce vendredi matin. La Ligue reprend ses droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et s’engage à ne pas poursuivre le groupe sino-espagnol devant la justice.

C’est la bombe de la journée ! Mediapro n’est plus le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à partir d’aujourd’hui, même si le groupe conserve la diffusion des rencontres jusqu’à la trêve de décembre. Pour arriver à cet accord entre la LFP et le groupe de Jaume Roures, des heures et des heures de négociations se sont déroulées sous le regard de Marc Sénéchal, le conciliateur nommé par le Tribunal de commerce de Nanterre.

Selon les informations dévoilées par Le Parisien, le groupe Mediapro s’est engagé à verser 100 millions d’euros de dédommagement à la Ligue en l’échange de la garantie de ne pas engager de poursuites judiciaires. Cette somme sera versée en deux temps selon le quotidien régional souvent bien informé. Un premier versement de 64 millions et un second de 36 million. Au final, la LFP s’assoit donc sur 250 millions d’euros de dettes dans le dossier Mediapro. Une catastrophe pour le football français.