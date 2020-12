Mediapro est toujours en conflit avec la LFP au sujet des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. L’Equipe dévoile aujourd’hui une nouvelle affaire pour le groupe sino-espagnol qui ne va pas arranger son image.

Depuis le début de la saison 2020, et l’arrivée de Téléfoot La Chaîne sur le marché français, SFR a autorisé la co-diffusion des rencontres de Ligue des Champions et de Ligue Europa avec la chaîne du groupe Mediapro. Dans les faits, RMC Sport et Téléfoot diffusent 100% des deux compétitions, avec un accès plus important aux équipes, des délocalisations, etc… pour la chaîne du groupe Altice. Pour remplir sa grille avec les deux compétitions européennes, Mediapro était dans l’obligation de réaliser quelques concessions.

Au début de l’été, Mediapro a très rapidement trouvé un accord de distribution avec SFR. Au centre des négociations, la co-diffusion de la C1 et de la C3. Le groupe Altice en position de force dans ce dossier n’a pas plié face à Mediapro. Selon L’Equipe, l’opérateur SFR n’a réglé aucun minimum garanti à Mediapro pour cette première année de diffusion de la chaîne. Autre nouvelle, le groupe Altice va récupérer l’intégralité du montant des abonnements, pour la première année, à l’offre couplée RMC Sport-Téléfoot. Au total, sur les 480 000 abonnés à la chaîne Téléfoot, 200 000 sont des abonnés SFR. En clair, seulement 280 000 personnes paient un abonnement plein tarif à Mediapro, l’autre partie va dans la poche de SFR pour financer la co-diffusion de la Ligue des Champions. SFR a fait une très belle opération…pas Mediapro !