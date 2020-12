Mediapro n’est plus le diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 depuis quelques jours. Pour cette dernière journée de l’année, on va revenir sur les meilleures déclarations de Jaume Roures, patron du groupe sino-espagnol, cette saison.

AVRIL 2020 // « Cette décision (d’arrêter de payer) est erronée pour deux raisons. La première, c’est qu’au minimum, il y a des matches déjà diffusés qui n’ont pas été payés. Alors que la situation actuelle impose de faire des efforts », a-t-il affirmé dans des propos accordés à L’Equipe. « Le deuxième point est que je n’arrive pas à comprendre comment Nasser (Al-Khelaïfi, président du PSG et patron de beIN Media Group) dirige une négociation où il est partie prenante. Nous sommes d’ailleurs disposés à prendre la place de Canal + et beIN si les choses ne s’arrangent pas. Il faut finir 2019-2020. Si cela implique un décalage de la saison 2020-2021, on va s’adapter. On parle avec la Ligue. Ils veulent démarrer la saison fin août ou début septembre. Si ces délais sont tenus, on va verser l’argent que l’on devait verser en août. Mediapro paiera la Ligue. »

JUIN 2020 // « Le prix sera aux alentours de 25€/mois. Nous tiendrons compte de la situation économique. Mais une chaîne à 25€/mois, c’est un prix bon marché pour accéder à la Ligue 1 (et la Ligue 2). Et c’est en accord avec les droits TV payés à la LFP. Je me suis engagé à payer deux semaines avant le démarrage de la saison. La saison doit normalement débuter le 22 août. Si la Ligue démarre le 22 août, on va payer le 6 ou le 7. Ce n’est pas un geste, c’est dans la logique d’une bonne collaboration. »