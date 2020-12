Décidément cette année 2020 est compliquée pour le football français. Toujours en difficulté à la suite de l’affaire des droits TV avec MediaPro, la LFP n’est pas encore sortie d’affaire. Cette dernière n’a toujours pas trouvé d’accord avec son diffuseur principal et le temps presse.

Cette histoire semblait enfin toucher à sa fin, mais malheureusement c’est loin d’être le cas. Nommé par le tribunal de commerce de Nanterre, Marc Sénéchal avait pour mission de présenter un plan et de proposer des solutions aux deux parties afin de sortir de l’impasse. Aujourd’hui comme nous le fait savoir « l’Equipe », le conflit entre la LFP et son diffuseur est toujours au centre de l’actualité. Incapable de payer son échéance du 5 octobre (172 millions d’euros) et ainsi respecter son contrat, la société sino-espagnole va bénéficier de quelques jours supplémentaires pour trouver un accord avec la LFP.

Le média précise que cette décision a été prise par la justice et tout cela dans le but de permettre à Jaume Roures (président de MediaPro) et son organigramme de trouver une solution pour régler ses dettes auprès de la Ligue. Passé ce délais, un nouveau point sera fait et la LFP pourra enfin se tourner vers un enjeu majeur pour l’avenir du foot français, trouver un nouveau diffuseur solvable. Rappelons que Canal+ est toujours sur le coup et serait prêt à injecter près de 700 millions d’euros pour récupérer les droits TV de la Ligue 1. Affaire à suivre…