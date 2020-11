On est très loin, mais alors très très loin, du chiffre annoncé par Jaume Roures lors de sa conférence de presse en octobre concernant le nombre d’abonnés à Téléfoot La Chaîne.

Après 4 mois d’existence, le projet de Mediapro avec Téléfoot La Chaîne se rapproche de la sortie de route. Le groupe sino-espagnol qui n’a pas payé la traite du mois d’octobre concernant les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 envisage de reproduire cette action lors du paiement des droits TV du mois de décembre. Le groupe doit normalement honorer un contrat à 780 millions d’euros annuels pour la L1 et 34 M€ pour la Ligue 2 entre 2020 et 2024. La LFP est en plein conflit avec le groupe et les chiffres dévoilés aujourd’hui ne vont pas arranger la situation.

En plus de ça, les calculs ne sont pas bons pour Jaume Roures ! Alors qu’au mois d’octobre, le patron de Mediapro avait annoncé lors d’un point presse plus de 600.000 abonnés à sa chaîne Téléfoot. Le chiffre est très (très) éloigné de la réalité. Selon les informations de L’Equipe, Mediapro n’a atteint pour le moment que 480.000 abonnés. Un chiffre qui n’augmente plus depuis plusieurs semaines en raison de l’avenir incertain de la chaîne. Pour rappel, Téléfoot avait visé plus de 3,5 millions d’abonnés à son service pour être rentable.