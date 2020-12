La Ligue de football professionnel (LFP) et Mediapro ont acté leur séparation. Le contrat du siècle du sport français (830 M€ par an entre 2020 et 2024) se transforme en gigantesque scandale. Retour sur les grandes dates d’un accord mirifique.

• 29 mai 2018 : C’est le jackpot pour le football français. Mieux encore que le tirage au sort de la Coupe du monde 2010 pour l’équipe de France (avec l’Afrique du Sud, le Mexique et l’Uruguay, ndlr). Mediapro débarque dans le paysage français en remportant trois lots dans les enchères des droits TV organisées par la LFP. Mediapro diffusera les matches du vendredi 21h, samedi 17h, dimanche 13h, le multiplex du dimanche à 15h et le match du dimanche à 21h, sur la période 2020- 2024. En contrepartie, le diffuseur devra verser à la LFP 780 M€ annuels pour la Ligue 1, et 34 M€ pour la Ligue 2. Un triomphe. Inconnu en France, Mediapro est pourtant un géant en Europe, qui détient la plupart des droits de la ligue espagnole de football, pour sa diffusion en Espagne et à l’étranger. Le groupe compte près de 7.000 salariés dans le monde et produit aussi de nombreux programmes TV et des films de cinéma, pour un chiffre d’affaires global de plus de 1,6 milliard d’euros en 2017. En additionnant les montants des lots remportés par beIN Sports, et Free, les droits TV atteignent 1,153 milliards d’euros. Un record et une hausse de près de 60% par rapport au contrat précédent. Plus que le montant obtenu la question est : comment les clubs vont-ils se répartir le gâteau ?

• 31 mai 2018 : La valorisation du championnat français étonne déjà. La conférence de presse de Jaume Roures, le fondateur de Mediapro, va également laisser pantois les observateurs. Il annonce le lancement d’une « chaîne 100% Ligue 1 » à 25 € par mois ! Prenant en compte les 3,5 millions de Français qui paient pour voir du football à la télévision (en oubliant qu’ils regardent aussi d’autres sports et d’autres championnats, ndlr), Jaume Roures a estimé à 25 € le prix « raisonnable » d’un abonnement mensuel pour sa chaîne. Quelques jours auparavant, la Serie A avait retoqué Mediapro pour absence de garanties et relancé son appel d’offres.

• 21 août 2020 : Enfin du tangible. Mediapro a conclu un partenariat avec TF1 pour la création de la chaîne «Téléfoot», du nom de l’emblématique émission du dimanche matin. La chaîne Téléfoot ouvrira son antenne le 21 août 2020, pour la première journée de Ligue 1. Après Bouygues (dont TF1 est une filiale), Mediapro signera tant bien que mal des accords de distribution avec Altice, Free et Orange. Mais jamais avec Canal+. L’offre conjointe avec RMC Sport lui permet de diffuser les Coupes d’Europes, mais SFR récupère l’intégralité des revenus liés aux abonnements à l’offre couplée RMC Sport-Téléfoot. Environ 40% des abonnés à Téléfoot (de 400.000 à 600.000 environ selon les interlocuteurs) ne rapportent donc rien à Mediapro qui pensait avoir innové en proposant également une offre couplée avec Netflix.

• 5 octobre 2020 : Mediapro ne règle pas son échéance, la deuxième de son contrat, à la LFP et veut « renégocier le prix ». Alors que la première échéance du 5 août avait été versée en temps et en heure par Mediapro, la seconde, d’un montant de 172,3 M€, n’arrivera jamais… Dans le journal L’Équipe du 8 octobre, Jaume Roures déclare : « Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison », invoquant la crise sanitaire qui perturberait son activité. Mediapro souhaiterait une ristourne de 170 à 200 M€ pour la saison en cours. Une proposition refusée par la LFP. Mediapro saisit le tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre d’une « conciliation ».

• 5 décembre 2020 : Comme en octobre, Mediapro ne verse pas son échéance de décembre, d’un montant de 152 M€. La LFP se retrouve donc avec près de 350 M€ impayés. En octobre, elle avait contracté un emprunt de 112 M€ pour verser aux clubs leurs parts des droits TV.

• 11 décembre 2020 : La veille, la LFP et Mediapro actent leur divorce. Le matin même, le groupe sino-espagnol annonce à ses salariés la fermeture prochaine de la chaîne Téléfoot. En échange de l’abandon des poursuites par la LFP, mais aussi par les différents distributeurs de la chaîne, Mediapro redonne ses droits à la Ligue de football professionnel. Un dédommagement de 100 M€ serait également convenu, payable en deux échéances. La LFP peut trouver un autre diffuseur, solvable cette fois. Canal+, qui a repris la créance de beIN Sports (330 M€ par an) pour diffuser deux rencontres par journée, apparaît en position de force. Le milliard vient de s’envoler pour le foot français.