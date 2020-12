A J-1 de la réception de Monaco dimanche au stade Pierre-Mauroy à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, le coach du LOSC, Christophe Galtier, a fait part de son inquiétude concernant la crise économique qui frappe le football français, responsable en partie du non-paiement de Mediapro le principal diffuseur.

La situation du football français n’a jamais été aussi critique. Sur le plan économique, la pandémie mondiale de coronavirus a placé de nombreux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 au bord de la faillite. Une crise financière qui s’est encore plus creusée avec le renoncement de Mediapro, le groupe sino-espagnol diffuseur des championnats français, à payer sa traite du mois d’octobre (172 millions) et probablement celle de décembre, qui devait être réglée ce samedi. A ce jour, aucun terrain d’entente n’a été trouvé entre la LFP et Mediapro. Face à ce constat, les présidents et entraîneurs de clubs commencent à broyer du noir. C’est le cas du coach du LOSC, Christophe Galtier qui se préoccupe de la situation. « Je n’en parle pas avec mes collègues, a déclaré samedi le coach de Lille. On se voit très peu avant et après les matchs. On est sur le jeu, le terrain, le management des effectifs… Mais j’en parle avec d’autres personnes. Evidemment que c’est très, très inquiétant, appuie-t-il. Je ne sais pas quelles solutions vont trouver les dirigeants du football français et de la Ligue, mais aussi nos présidents. »

Le technicien français en a profité au passage pour souligner les efforts de son président Gérard Lopez. « Mon président fait tout pour que tous les salariés du club puissent être payés. Mais sans rentrées d’argent, les choses se compliquent. Il y a automatiquement des endettements. C’est une situation très, très préoccupante pour le foot français. »

Pour l’heure, Christophe Galtier a rendez-vous ce dimanche en début d’après-midi pour affronter la redoutable équipe de Monaco.