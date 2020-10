Le conflit entre Mediapro et la LFP ne s’arrange pas la situation économique des clubs devient très problématique même avec les prêts sollicités par la Ligue. L’avenir des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 est en péril selon Denis Balbir.

“Aujourd’hui, c’est difficile pour presque tous les clubs. Vu la crise sanitaire, l’absence de public, les lacunes dans tous les compartiments du football, le Mercato décevant dans le sens des cessions de joueurs, le fait que les droits TV coincent aussi rajoute un point non négligeable. Il ne faut pas se le cacher : des clubs sont en danger. On ne se rend pas compte réellement ce que l’affaire LFP – Mediapro peut avoir sur des clubs historiques. Si la situation perdure au niveau des prochaines échéances, cela peut devenir terrible…”, a lâché le commentateur de M6 dans les colonnes de But!.

Avant de poursuivre son analyse sur la situation économique des clubs : “Vincent Labrune pare au plus pressé en sollicitant sur un nouveau prêt. Le deuxième en l’espace de quelques mois. Ces prêts, il faudra les rembourser avec les droits TV à venir… A terme, cela va fragiliser tous les clubs. Même les plus solides avec des actionnaires forts. Ceux qui ont un matelas pourront toujours amortir la chute mais quid des autres ? Pour moi, l’erreur initiale est d’avoir vendu des droits aussi chers. Pourquoi on n’a pas cherché à jouer la sécurité ? Avec Canal+ et beIN Sports, on avait deux diffuseurs (…) Des clubs vont sans doute payer pour cette prise de risques. Aujourd’hui, à l’exception du PSG et de Monaco, personne n’est à l’abri d’une grosse claque. Tout le monde a des gros salaires à payer. Des clubs comme Saint-Etienne, Lille, Bordeaux, Nantes, à un degré moindre Lyon , peuvent s’inquiéter…”