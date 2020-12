En conflit avec la LFP au sujet des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Mediapro pourrait perdre les droits des deux championnats dans les prochains jours. Canal+ et BeIn Sports sont déjà prêts à prendre le relais pour diffuser les compétitions.

Les deux entreprises sont en place ! Après l’annonce du non-paiement de Mediapro des droits TV (172,3 M€ le 5 octobre et 172 M€ le 5 décembre) de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la LFP a rapidement fait le tour du marché pour sonder les autres diffuseurs. Deux entreprises ont pris les devants : Canal+ et BeIn Sports. Longtemps ennemis, les deux chaînes sont aujourd’hui liées par un contrat de distribution et détiennent 80% de l’offre sportive en France.

Selon les informations de L’Equipe, Canal + a réglé, il y a quelques jours, l’échéance du 5 décembre, soit 63,7 M€, à beIn Sports qui détient la licence du lot de deux matches par journée en Ligue 1 (330 M€ par saison) et la chaîne, propriété du Qatar, doit effectuer le virement à la LFP dans les prochaines heures. L’objectif des dirigeants est de montrer qu’avec eux, il n’y aura aucune difficulté pour honorer les paiements…contrairement à Mediapro.

Pour le moment Canal et BeIn Sports estiment la Ligue 1 à 650 millions d’euros. Les clubs français vont dans tout les cas devoir faire face à une forte chute de leurs revenus concernant les droits TV. Pour faire pression sur la LFP, Canal et BeIn pourraient évoquer leur catalogue exceptionnel concernant le sport avec la Formule 1, le TOP 14, la MotoGP pour le premier. L’Euro 2021, la Bundesliga, la Liga pour le second. Les présidents des clubs ont déjà une idée : la fin de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur Téléfoot La Chaîne n’est plus qu’une question de jours…

Quel avenir pour la Ligue des Champions sur Téléfoot ?

C’est la grande question de ce dossier. La Ligue des Champions et la Ligue Europa, actuellement co-diffusées par RMC Sport et Téléfoot, pourraient revenir en exclusivité sur la chaîne du groupe Altice. Pendant l’été, SFR avait trouvé un accord pour co-diffuser les deux compétition avec Mediapro en échange de la distribution de la chaîne Téléfoot à un tarif préférentiel. Si la Ligue 1 et la Ligue 2 pourraient disparaitre de Téléfoot, la C1 et la C3 aussi. RMC Sport se retrouverait donc seul diffuseur des deux compétitions en France jusqu’à la fin de la saison…avant de nouveaux rebondissements.