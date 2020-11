Mediapro a refusé de payer sa traite du mois d’octobre sur les droits TV et l’entreprise ne compte pas honorer son paiement du mois de décembre. Le groupe souhaite négocier une baisse de 25% de sa facture des droits TV pour la saison 2020-2021.

Un cataclysme pour le football français. Le montant annoncé par le quotidien L’Equipe ce matin doit faire peur aux présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Pour le moment, la LFP et son principal diffuseur Mediapro, qui détient Téléfoot La Chaîne en France, n’ont pas trouvé d’accord concernant le paiement des droits TV de cette saison 2020-2021. Selon le quotidien sportif, le groupe espagnol envisage de demander à la LFP une baisse de 170 à 200 millions d’euros sur cette saison, soit 25% du montant total payé par ce diffuseur.

Si la LFP trouve un accord avec son diffuseur, alors les trois autres diffuseurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 (Free, BeIn Sports et Canal+) pourront eux aussi profiter de la faiblesse de la Ligue pour demander un rabais sur le prix. Pour le moment, le président de la LFP Vincent Labrune souhaite sauver le football français et n’accepte pas cette solution. Si les autres diffuseurs demandent une ristourne, le contrat pourrait passer de 1,2 milliard à moins de 900M€. Une conséquence grave pour la survie du football français. En plus de cette mauvaise nouvelle, Mediapro souhaite obtenir une prolongation de deux années supplémentaires du contrat avec la LFP, soit jusqu’en 2026, pour permettre une compensation si le rabais est accordé. Selon nos information, cette idée est hors la loi. La France n’autorise pas à prolonger un contrat sans passer par un appel d’offres public comme c’est le cas régulièrement pour les droits TV des deux championnats. En attendant des avancées dans ce dossier, la LFP et les clubs doivent survivre avec leurs prêts.