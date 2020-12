C’est surréaliste mais totalement vrai ! Mediapro, qui n’est plus le diffuseur principal de la Ligue 1 et de la Ligue 2 depuis ce matin, conserve les droits TV des deux championnats jusqu’à la trêve de décembre.

En effet, comme l’affirme Le Parisien et Sport.fr est en mesure de confirmer cette information, la chaîne Téléfoot va diffuser l’ensemble des rencontres annoncées jusqu’à la trêve du mois de décembre. Un accord financier a même été trouvé entre la LFP et le groupe sino-espagnol. Ce dernier va verser plus de 100 millions d’euros de dédommagement à la Ligue en l’échange de la garantie de ne pas engager de poursuites judiciaires dans ce dossier. Canal n’étant pas en mesure de diffuser rapidement les rencontres de Ligue 1 préfère prendre son temps dans ce dossier.

Au final, la LFP s’assoit donc sur 250 millions d’euros d’impayés dans le dossier Mediapro. A partir du mois de janvier, la Ligue espère trouver un accord avec Canal+ et BeIn Sports assez rapidement afin d’obtenir une bouffée d’oxygène pour le football français qui plonge actuellement dans la plus grave crise de son existence.