L’ex-compagne de M’Baye Niang, Émilie Fiorelli, a accusé le footballeur de l’AJ Auxerre de violences, sur ses réseaux sociaux.

« J’ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence (les coups, morsures, brûlures) stop et en plus de s’en vanter c’est carrément très grave. Ne me parlez plus de lui. Le père de mes enfants n’excuse en aucun cas l’homme pourri qu’il a pu être avec moi. », a déclaré Émilie Fiorelli, ex-compagne de Niang, et mère de ses enfants, comme le rapporte Foot Mercato.

« Tu me lèves la main dessus et en plus tu t’en vantes ? Balec (sic) qu’il me trompait, qu’il aille refiler ses MST ailleurs ! Je n’ai plus de pitié. Ça fait de l’animation à tout le monde et ça montre son vrai visage. J’ai fini d’être une gogole soumise qui se laisse marcher dessus par un mec sans cou*****.»

Pour l’heure, M’Baye Niang n’a pas répondu à ses accusations.