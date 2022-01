Pas de surprise ce soir au stade de la Rabine où le PSG n’a fait qu’une bouchée de Vannes.

À l’instar de l’Olympique de Marseille hier (victoire 3-0 face à Chauvigny), le Paris Saint-Germain n’a eu aucun mal à se défaire de son adversaire de National 2 en Coupe de France. Malgré une bonne défense de Vannes en début de match, Presnel Kimpembe (28′) va permettre aux hommes de Mauricio Pochettino de rentrer aux vestiaires avec un but d’avance. En seconde mi-temps, l’intenable Kylian Mbappé (59′, 71′, 76′) va s’offrir un triplé – ses 199, 200 et 201e buts en carrière – pour définitivement enterrer les espoirs Vannetais. En toute fin de match, les Bretons ont bien failli sauver l’honneur, mais Gigio Donnarumma et l’absence de goal line technology n’auront laissé aucune miette au petit poucet.

Une démonstration logique du PSG, qui rejoint donc les huitièmes de finale de la Coupe de France.