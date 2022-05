Selon les informations de AS, le Paris Saint-Germain craint que Kylian Mbappé ne profite de la cérémonie des trophées UNFP, dimanche Che, pour annoncer sa décision de rejoindre le Real Madrid.

Les médias madrilènes sont convaincus, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Ce samedi, AS explique que le Paris Saint-Germain a « peur » que le champion du monde 2018, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison, ne profite de la cérémonie des trophées UNFP où il sera sacré pour la troisième fois meilleur joueur de ligue 1, pour annoncer sa décision de rejoindre la Maison Blanche.

Pochettino espère que Kylian Mbappé ne fera aucune annonce

Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, qui était en conférence de presse, vendredi, avant le déplacement à Montpellier (samedi à 21h pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, espère que son numéro 7 n’annonce pas sa décision lors des trophées UNFP.

« C’est une question pour Kylian. J’espère que non (qu’il n’annoncera rien), parce qu’on sera au Qatar, le reste du club. Et dans tous les cas, s’il y a une communication, on espère qu’elle sera positive pour le club. Mais je ne crois pas. Et dans tous les cas, c’est une question pour lui », a expliqué l’argentin face aux médias.

En attendant, Kylian Mbappé sera sur la pelouse de la Mosson, samedi à 21h, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.