Agacé par l’interminable feuilleton Kylian Mbappé, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule contre champion du monde 2018 au micro de RMC.

Chroniqueur sur RMC, a donné son avis – sans prendre de pincettes – sur le feuilleton Kylian Mbappé. Pour rappel, le buteur français est lié au PSG jusqu’en 2022 mais il ne souhaite pas prolonger son bail au-delà. Toujours dans le viseur du Real Madrid, il devrait annoncer publiquement sa décision en début de semaine prochaine.

« Bien entouré, intelligent, gendre idéal, le ‘Golden Boy’ du foot français a toujours semblé à l’abri de polémiques sur son attitude, son comportement. Et pourtant tout est en train de s’écrouler (…) Ca fait des mois que Mbappé tourne autour du pot. Des mois qu’il prépare sa « com’ »! Résultat? Les supporters du PSG en ont marre de son indécision. Les supporters français détournent le regard. Et il va peut-être quitter le pays dans l’indifférence. Mbappé veut partir. Depuis des mois. Il s’est embrouillé avec Leonardo et a même demandé son départ, sorte de condition factice pour rester au club. Comme le fameux recrutement qui devait être à la hauteur, ou à ‘sa’ hauteur. Mais mon grand, si tu veux partir, dis le ! Annonce que tu as un plan de carrière. Sois franc, honnête (…) En coulisse, Mbappé ne cache pas que le recrutement fait de vieilles gloires ne lui plaît pas tant que ça. C’est son droit. Mais un joueur, même star, n’a pas à faire la politique sportive du club. Et encore moins à demander la tête du directeur sportif. Mbappé est en train de se faire manger par son ego », a fustigé Daniel Riolo, qui s’en est également pris au président Nasser al-Khelaïfi.

« Une fois de plus on est face à un dossier mal géré par Nasser Al-Khelaïfi. On le glorifie pour la venue de Messi, il passe pour le roi des négo, mais à part signer des chèques, quelles sont ses qualités? Soyons sérieux! Dès le mois de janvier, le dossier Mbappé aurait du être réglé. Il délègue le sportif à Leonardo, mais dès que ça touche les stars, il reprend la main pour aller dans le sens des joueurs. Depuis 10 ans, ce président est parmi les plus mauvais du football international. »